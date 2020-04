Ciao Darwin 8, 18 aprile 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella quinta puntata, quella che vede al centro la sfida Belli contro Brutti ed andata in onda la prima volta il 12 aprile 2019, Madre Natura è interpretata da Sara Vulinovic, modella croata che nel 2010 è arrivata in Italia, dove vive, a Milano.

Sara con la sua bellezza ha calcato numerose passerelle e si è lasciata conquistare dalla bellezza del nostro Paese. Nella vita privata, è fidanzata con Thomas Flaim, imprenditore che ha lanciato una linea di scarpe tutta sua.