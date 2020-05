Ciao Darwin 7, 30 maggio 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella seconda puntata, quella che vede al centro la sfida Bucatini contro Integratori ed andato in onda la prima volta il 25 marzo 2016, Madre Natura è interpretata da Penny Lane. Nata a Cheshire, in Inghilterra, il 13 dicembre 1994, la giovane modella ha dovuto spesso sottolineare che il suo non è un nome d’arte, sebbene ricordi il celebre brano dei Beatles.

Nonostante la sua giovane età, Penny ha già viaggiato molto grazie alla sua carriera di modella, essendo richiesta da numerosi stilisti per le loro sfilate: una popolarità dovuta anche per merito della sua bellezza. Tra le sue passioni, lo sport e gli animali.