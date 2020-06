Ciao Darwin 7, 27 giugno 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella sesta puntata, quella che vede al centro la sfida Italiani contro stranieri ed andato in onda la prima volta il 22 aprile 2016, Madre Natura è interpretata da Paola Di Benedetto. Originaria di Vicenza, 25 anni, Paola prima di approdare a Ciao Darwin aveva partecipato ad alcuni concorsi di bellezza ed ad alcune trasmissioni di tv locali.

Nel 2016 partecipa alle selezioni di Miss Italia e, successivamente, inizia a lavorare sulle tv nazionali, arrivando, appunto, a Ciao Darwin. Quindi entra nel cast di Colorado e partecipa come opinionista ad alcuni programmi fino a diventare concorrente, nel 2018, de L’Isola dei Famosi, dove viene eliminata alla settima puntata. Qui conosce Francesco Monte, con cui ha una relazione.

A gennaio 2020, invece, entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, vincendo la quarta edizione e devolvendo tutti i 100.000 euro vinti (e non solo metà come previsto dal regolamento) a Mediafriends per la lotta al Covid-19. Attualmente è fidanzata con Benji del duo Benji & Fede.