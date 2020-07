Ciao Darwin 7, 11 luglio 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nell’ultima puntata, quella che vede al centro la sfida Reale contro Virtuale ed andato in onda la prima volta il 6 maggio 2016, Madre Natura è interpretata da Jenny Watwood. Americana, di Phoenix, ma residente da anni in Italia, a Milano, Jenny ha colpito il pubblico per la sua bellezza mozzafiato. Alta 172 cm, le sue misure sono 84-58-88. Tra i suoi hobby il Jūjitsu ed il kick boxing. Jenny è alla sua seconda partecipazione a Ciao Darwin: era già stata Madre Natura nella prima puntata di questa edizione.