Ciao Darwin 7, 4 luglio 2020: chi è Padre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella settima puntata, quella che vede al centro la sfida Giovani contro Mature ed andata in onda la prima volta il 29 aprile 2016, vede invece della canonica Madre Natura la presenza di Padre Natura, così avvenuta rare volte all’interno del programma.

In questa puntata, Padre Natura è interpretato da Terrance Miguel Hay. Nato a Cape Town, ha 26 anni, e lavora grazie al suo fisico statuario come modello per numerosi brand. E’ anche apparso sulla copertina dell’edizione tedesca di Men’s Health. Terrance, però, non è solo bello: studia anche all’Università.