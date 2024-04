Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 8 aprile 2024 su Prime Video sono stati distribuiti gli ultimi due episodi (in tutto sono sei) di LOL 4-Chi ride è fuori, lo show comico che in questi anni è diventato uno dei prodotti più visti della piattaforma.

Dieci i concorrenti in gara: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio, Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani. Quest’ultimo è stato selezionato in quanto vincitore di LOL Talent Show, lo spin-off del programma che nei mesi scorsi ha fatto il giro dei teatri italiani in cerca di nuovi talenti comici.

A condurre questa edizione, ancora una volta, Fedez, affiancato da Frank Matano; con loro anche Lillo, nei panni i guest-star, che è entrato alcune volte in Teatro per cercare di far ridere i concorrenti. Nel corso dell’edizione ci sono state anche delle novità, come la Perla, ovvero un bonus che ha permesso un’indennità di cinque minuti, e il Delirio, ovvero un gruppo di persone dalla risata eccentrica (tra cui Olimpia Madonia di Avanti un altro) che hanno cercato di mettere in difficoltà i protagonisti.

Ok, ma chi ha vinto LOL 4? Se volete saperlo, proseguite nella lettura: ma attenzione allo spoiler!

Il vincitore di LOL 4

A vincere LOL 4 è stato Giorgio Panariello. Il comico toscano ha affrontato negli ultimi minuti di gioco Edoardo Ferrario, proponendo un personaggio nuovo: un musicista che ha suonato “Amore grande amore libero” de Il Guardiano del Faro con uno spruzzino e una tanica. Ferrario nonha resistito ed ha riso. Terzo posto, invece, per Aurora Leone.

A Panariello sono andati i 100mila euro in palio, da donare in beneficienza. L’attore ha deciso di dividere la somma con Ferrario: 50mila euro sono andati alla Lega per la Difesa del Cane, associazione da lui scelta, mentre gli altri 50mila ad HelpCode, associazione scelta da Ferrario e che si occupa dell’istruzione dei bambini.