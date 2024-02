LOL Talent Show su Prime: quando esce, puntate, streaming, giudici

Seguici su Whatsapp - Telegram

Arriva su Prime Video, l’atteso spinoff di LOL, dal titolo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. In realtà più di uno spinoff si tratta di un talent vero e proprio che si occupa di selezionare i comici dilettanti che entreranno nel cast della prossima edizione di LOL Chi dire è fuori al fianco dei professionisti.

Lo show è un vero e proprio talent comico in cui artisti di ogni genere, dai comici professionisti agli amatori, dai maghi ai cantanti, dagli imitatori ai mimi, si sfideranno davanti a una giuria d’eccezione per conquistare un posto nel cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Obiettivo: trovare il decimo concorrente di LOL4, attraversando l’Italia aiutati da un giudice guest diverso in ogni puntata.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e promette risate a crepapelle per tutti gli appassionati di comicità.

LOL Talent Show: quando esce e giudici

L’uscita del programma è prevista per oggi, giovedì 22 febbraio 2024. A giudicare le performance dei concorrenti saranno tre volti amatissimi del programma: Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. A condurre lo show, invece, ci sarà Mago Forest, che accompagnerà la giuria in un tour di audition a Milano e Napoli, con la finalissima a Roma. In ogni episodio, una guest star diversa si unirà alla giuria, con il potere di cambiare le sorti di un concorrente.

LOL Talent Show: quante puntate sono/streaming

Lo show è strutturato in cinque puntate, le prime due delle quali si possono già trovare su Prime in streaming a questo link.

