Chi è Maria Pia Calzone, attrice protagonista del film Non ti pago

Stasera, martedì 2 gennaio 2024, su Rai1 va in onda in prima tv il remake di una celebre commedia di Eduardo De Filippo: Non ti pago, con protagonista Sergio Castellitto. Conosciamo meglio Maria Pia Calzone, l’attrice che interpreta la moglie di Castellitto (Ferdinando), Concetta Quagliuolo.

Maria Pia Calzone è un’attrice italiana nata a Reino, in provincia di Benevento, il 10 ottobre 1967. Ha iniziato la sua carriera come giocatrice di basket, ma ha poi scoperto la passione per la recitazione. Si è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e si è poi diplomata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Il suo debutto cinematografico avviene nel 1988 con il film Chiari di Luna di Lello Arena. Negli anni successivi ha recitato in numerosi film, tra cui Equilibrium (2002), Mater Natura (2005), L’inchiesta (2006), La siciliana ribelle (2009), L’uomo nero (2018) e Non ti pago (2021).

In televisione ha recitato in numerose serie televisive, tra cui E poi c’è Filippo (1998-2000), Don Matteo (2000-2022), Ad occhi chiusi (2008-2009), Il clan dei camorristi (2013-2014), Squadra antimafia – Il ritorno del boss (2015-2016), Che Dio ci aiuti (2016-2022) e Il silenzio dell’acqua (2022).

Maria Pia Calzone: altezza, peso, marito

Nella vita privata, dal 2013 è sposata con Gianluca ed ha un figlio, Gabriele. Altezza 1,73. Peso 59 kg.