Non ti pago, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 2 gennaio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Non ti pago – film tratto da una commedia italiana di Eduardo De Filippo con protagonista Sergio Castellitto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Non ti pago – Trama

Non ti pago è un film del 2021 diretto da Edoardo De Angelis. Si tratta di un adattamento cinematografico della commedia teatrale del 1942 di Eduardo De Filippo.

La trama ruota attorno a Ferdinando Quagliuolo, un uomo cocciuto e superstizioso che gestisce una ricevitoria del lotto. Ferdinando è un accanito giocatore, ma è sempre sfortunato. Il suo impiegato, Mario Bertolini, è invece un giocatore fortunato, che vince al lotto con regolarità.

Un giorno, Ferdinando e Mario si ritrovano a giocare la stessa combinazione al lotto. Mario vince, mentre Ferdinando perde. Ferdinando è furioso e accusa Mario di avergli rubato la combinazione.

La vicenda si complica quando Ferdinando scopre che Mario è fidanzato con sua figlia, Stella. Ferdinando è ancora più furioso e decide di farla pagare a Mario, anche a costo di rovinare la vita di sua figlia.

Non ti pago – Cast

Il cast principale include:

Sergio Castellitto interpreta Ferdinando Quagliuolo, un uomo cocciuto e superstizioso che gestisce una ricevitoria del lotto.

Maria Pia Calzone interpreta Carmela, la moglie di Ferdinando.

Gianluca Di Gennaro interpreta Mario Bertolini, l’impiegato di Ferdinando e fidanzato di sua figlia.

Angela Fontana interpreta Stella Quagliuolo, la figlia di Ferdinando.

Maurizio Casagrande interpreta Don Raffaele Console, un amico di Ferdinando.

Giovanni Esposito interpreta l’avvocato Lorenzo Strumillo.