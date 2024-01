Chi è Gianluca Di Gennaro, attore protagonista del film Non ti pago

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, martedì 2 gennaio 2024, su Rai1 va in onda in prima tv il remake di una celebre commedia di Eduardo De Filippo: Non ti pago, con protagonista Sergio Castellitto. Conosciamo meglio Gianluca Di Gennaro, l’attrice che interpreta Mario Bertolini, impiegato oggetto delle gelosie di Ferdinando, nonché fidanzato di sua figlia (l’attrice Angela Fontana).

Gianluca Di Gennaro è un attore italiano nato a Napoli il 3 dicembre 1990. Nipote del celebre cantante Nunzio Gallo, Gianluca inizia la sua carriera d’attore nel 2001, a soli 11 anni, sul palcoscenico del Teatro Cilea, con il musical “Quartieri Spagnoli”.

Ha recitato in numerosi film, tra cui “Certi bambini” (2004), “O’ Professore” (2007), “Sodoma – L’altra faccia di Gomorra” (2013), “Lo chiamavano Jeeg Robot” (2015), “Gramigna” (2017), “Non ti pago” (2021), “Black Parthenope” (2021), “Capri-Revolution” (2021) e “Diversi come due gocce d’acqua” (2022).

In televisione ha recitato in numerose serie televisive, tra cui “Come un delfino” (2010), “Gomorra – La Serie” (2014-2021), “Squadra antimafia – Il ritorno del boss” (2015-2016), “Cobra non è” (2022) e “La scogliera dei misteri” (2022).

Di Gennaro è noto per la sua interpretazione di personaggi complessi e sfaccettati, spesso legati alla realtà sociale e criminale della sua città natale, Napoli.

Gianluca Di Gennaro: altezza, peso, fidanzata

Nella vita privata, dal 2011 è fidanzato con Leandra Valiante ed ha un figlio, Gabriele. Altezza 1,74. Peso 67 kg.