Che tempo che fa su NOVE: ospiti e anticipazioni 3 dicembre 2023

Stasera, domenica 3 dicembre 2023, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa, da quest’anno in onda su NOVE, con il settimo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.20, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio, e ai suoi fidi collaboratori Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 3 dicembre

Ospiti annunciati della serata: il regista e comico Woody Allen, al cinema a breve con il nuovo film Un Colpo di Fortuna, i comici Ficarra e Picone che presentano il film Santocielo assieme al coprotagonista Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). Poi Mahmood, doppio vincitore di Sanremo che oggi sapremo se parteciperà nuovamente alla kermesse.

Nell’ approfondimento troveremo poi Giuliano Amato, Roberto Burioni, Tito Boeri, Paolo Mieli, Massimo Giannini e Concita De Gregorio affronteranno l’analisi dei temi della settimana tra politica e attualità.

In seconda serata l’immancabile momento cult del Tavolo di Che Tempo Che Fa. Ospiti fissi accanto a Fabio Fazio sono Nino Frassica, Mara Maionchi, la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospite del Tavolo nella puntata del 3 dicembre è

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Ornella Vanoni, Mara Maionchi e Ubaldo Pantani. A loro si aggiungeranno Ambrogio Beccaria, Stefano De Martino, Lello Arena e Marcella Bella .

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 19.30 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.