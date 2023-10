Che Tempo Che Fa sul Nove, quel cambiamento perché nulla (o quasi) cambi

La curiosità di questa domenica televisiva non è puntata su un canale Rai o Mediaset, ma altrove, là dove i numeri sono meno importanti. Cosa che, però, potrebbe presto cambiare. Da oggi, 15 ottobre 2023, sul Nove comincia infatti la nuova edizione di Che Tempo Che Fa.

Del passaggio di Fabio Fazio dalla Rai al canale del gruppo Warner Bros. Discovery si è detto abbastanza: dalle ragioni politiche a quelle economiche, se Fazio ha deciso di passare al Nove avrà avuto le sue buone ragioni. Sicuramente, il suo trasloco è stata una delle notizie più interessanti degli ultimi anni televisivi.

Perché se un volto storico della tv pubblica cambia casacca non si può restare indifferenti. Se poi lo fa portandosi dietro lo stesso identico programma e praticamente lo stesso gruppo di lavoro (ovviamente ci sono anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback), la sfida diventa ancora più interessante.

In quanti seguiranno Fazio & Co. in questa nuova avventura? Se Che Tempo Che Fa su Raitre era uno dei programmi più visti della rete, Nove (i cui numeri non sono sicuramente quelli della Rai) può ben sperare di vedere la propria media alzata. L’operazione voluta da Warner Bros. Discovery è molto semplice: fare in modo che Fazio traghetti buona parte del pubblico che lo seguiva in Rai anche sul Nove, canale che in questi anno ha proposto e propone numerosi programmi ma che ancora non può vantare di avere un vero pubblico da generalista.

Non a caso il contratto che Fazio ha firmato con il gruppo non include solo Che Tempo Che Fa, ma anche altri progetti, nell’ottica di dare al Nove una vocazione sempre più vicina alle altre grandi rete del panorama televisivo italiano.

Rai e Mediaset dovranno temere? A nostro modesto parere, no: già Raitre, spostando Report dal lunedì alla domenica sera, ha dimostrato di saper reggere l’assenza di Fazio (certo, bisognerà vedere come reagirà con l’arrivo di Fazio), ma lo spazio c’è, per tutti. Gli altri canali dovranno continuare a tenere a mente della presenza del talk show ex Rai anche nelle prossime settimana, con la sola differenza del cambio di canale. Tutto cambia, insomma, perché nulla cambi.

O quasi: come detto, gli unici a poter vedere un cambiamento saranno quelli del Nove, che potrebbero trovare un interesse di riflesso grazie ai riflettori su uno storico programma che ora assume anche questa responsabilità.