Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 7 aprile 2024

Stasera, domenica 7 aprile 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 7 aprile 2024

Frank Matano e Lucia Ocone, comici e protagonisti di LOL – Chi ride è fuori

Manuela Di Centa, leggenda dello sci di fondo e membro onorario del CIO

Fabio Rovazzi, cantante e youtuber

Simona Ventura, conduttrice televisiva

La puntata del 7 aprile 2024 di Che Tempo Che Fa sarà un best of della stagione. Verranno riproposti alcuni dei momenti più salienti del programma, con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. Ci sarà spazio anche per la musica, con l’esibizione di alcuni artisti italiani.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 7 aprile 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la quasi ospite fissa Simona Ventura assieme a Frank Matano, Lucia Ocone e Fabio Rovazzi

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.