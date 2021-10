Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 24 ottobre 2021

Stasera, 24 ottobre 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 24 ottobre 2021

Saranno ospiti della serata: i Premi Oscar Pedro Almodóvar e Penélope Cruz, nelle sale dal 28 ottobre col nuovo film “Madres Paralelas”, presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia; la popstar Ed Sheeran, vincitore di 4 Grammy, 6 BRIT Awards e 7 Billboard Awards, con all’attivo oltre 45 milioni di album, 150 milioni di singoli e 25 miliardi di visualizzazioni, che presenterà in anteprima italiana il nuovo album, “=”, in uscita il 29 ottobre, esibendosi live con i due primi estratti, “Bad Habits” e “Shivers”.

Inoltre: il Segretario del PD Enrico Letta; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli; Sigfrido Ranucci, in onda da lunedì 25 ottobre su Rai3 con la nuova stagione di Report; Piero Angela, su RaiPlay con 10 nuove puntate della terza stagione di Superquark, “La scienza dell’amore”; Gabriele Mainetti e Claudio Santamaria, al cinema dal 28 ottobre con “Freaks Out”, presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leoncino d’Oro attribuito da Agiscuola.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 24 ottobre 2021

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Riccardo Rossi, Kabir Bedi, in libreria con la sua autobiografia “Storie che vi devo raccontare – La mia avventura umana”, Elio, Cristina D’Avena, gli Oliver Onions, in uscita il 29 ottobre con il loro nuovo album “Future Memorabilia”.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.