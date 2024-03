Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 3 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 3 marzo 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 3 marzo 2024

Gli ospiti saranno: Chiara Ferragni, Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, Loredana Bertè. Poi Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia, autori del libro Fratellino, la cantante BigMama, l’atleta azzurro Yeman Crippa, reduce dal record italiano di maratona, l’ex sciatore Kristian Ghedina, l’ex pallavolista Francesca Piccinini, i giornalisti Simona Ravizza e Massimo Giannini e il dottor Roberto Burioni.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 3 marzo 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani Ospiti della puntata: la rapper BigMama e i succitati Crippa e Ghedina.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.