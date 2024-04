Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 21 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 21 aprile 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Renato Zero: Il grande cantautore italiano torna a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo album e il tour che lo porterà in giro per l’Italia. Un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera e per parlare di musica, attualità e impegno civile.

Roberto Bolle: Il celebre ballerino si racconta in un’intervista esclusiva e presenta il suo prossimo show “Viva la danza”.

Roberto Saviano: Lo scrittore e giornalista torna a Che Tempo Che Fa per parlare del suo ultimo libro, un’inchiesta sul mondo della criminalità organizzata. Un’occasione per riflettere su temi di grande attualità e per lanciare un monito contro la cultura dell’illegalità.

Inoltre Fabio Fazio e i suoi ospiti approfondiranno l’andamento del conflitto in Ucraina e le sue conseguenze geopolitiche, e a pochi mesi dalle elezioni politiche, Che Tempo Che Fa si soffermerà sui temi caldi della campagna elettorale e sui programmi dei principali partiti. Infine spazio anche all’ambiente, con un focus sulla lotta ai cambiamenti climatici e sulla transizione energetica.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 21 aprile 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, Simona Ventura e alcuni ospiti selezionati.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.