Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 15 maggio 2022

Stasera, 15 maggio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 15 maggio 2022

Anche questa settimana la scaletta del programma sarà in parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati. Tra gli ospiti della puntata: Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Luciano Ligabue, nelle librerie con l’autobiografia “Una Storia”, nella quale il rocker racconta per la prima volta la sua storia più intima, personale e familiare; il velocista Marcell Jacobs, due volte Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokyo2020, primo italiano nella storia ad aver vinto un oro olimpico nei 100 metri piani e a essere mai arrivato in finale per questa specialità, nelle librerie dal 17 maggio con l’autobiografia “Flash – la mia storia”.

Ci sarà anche la band ucraina Kalush Orchestra, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2022. Infine gli attori Raoul Bova e Nino Frassica, protagonisti della tredicesima stagione di “Don Matteo” su Rai1 di grande successo.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 15 maggio 2022

La parte finale del programma, che solitamente vede presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e molti altri, sarà ancora dedicata alla guerra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.