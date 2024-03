Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 17 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 17 marzo 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 17 marzo 2024

Gli ospiti di stasera saranno:

Antonio Albanese e Virginia Raffaele: presenteranno il loro nuovo film, “Un mondo a parte”, in uscita al cinema il 28 marzo 2024.

Angelina Mango: la vincitrice del 74° Festival di Sanremo con il brano “La noia” si esibirà e parlerà del suo successo.

Walter Veltroni: presenterà il suo nuovo romanzo, “La condanna”.

Luca Mercalli: climatologo, parlerà dell’emergenza climatica.

Roberto Burioni: virologo, fornirà aggiornamenti sulla situazione pandemica.

Giulia Nazzicone: oncologa palliativista, parlerà dell’importanza delle cure palliative.

Aldo Cazzullo, Concita De Gregorio, Nello Scavo, Massimo Giannini: giornalisti, commenteranno l’attualità politica e sociale.

Tommaso Zorzi: nuovo giudice di “Cortesie per gli ospiti”, parlerà del programma.

Miro Tabanelli: sciatore freestyle, medaglia d’argento ai Mondiali di Coppa del Mondo.

Maurizio Lastrico: attore, tra i protagonisti della seconda stagione di “Call my Agent – Italia”.

Enzo Iacchetti, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura: personaggi del mondo dello spettacolo.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 17 marzo 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

