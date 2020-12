Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 20 dicembre 2020

Stasera, 20 dicembre 2020, tornerà con una nuova puntata – l’ultima di quest’anno – il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 20 dicembre 2020

Ospite il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e tre grandi esclusive tv per l’Italia: il Premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney, alla regia e protagonista del film “The Midnight Sky”; la popstar Robbie Williams, live con “Can’t Stop Christmas”; Claudio Baglioni, dal vivo con “Uomo di varie età”, terzo estratto dall’atteso sedicesimo album in studio della sua carriera.

E ancora: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani; il Presidente del CONI Giovanni Malagò; Veronika Tsepkalo, una delle 3 donne bielorusse leader dell’opposizione democratica contro Alexander Lukashenko; l’attore Massimo Lopez.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 20 dicembre 2020

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo, vedrà la presenza di Miss Italia 2020, Martina Sambucini, la prima a essere proclamata online in un’edizione speciale, l’81a, trasmessa in streaming lo scorso 14 dicembre.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.