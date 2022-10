Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 16 ottobre 2022

Stasera, 16 ottobre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 16 ottobre 2022

Saranno ospiti della serata i Måneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro. Ci saranno anche il Segretario di Azione, Carlo Calenda e il conduttore Paolo Bonolis.

In occasione del World Food Day, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, troveremo inoltre Massimo Bottura, lo Chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, 3 stelle Michelin e titolare della stella verde Michelin per la lotta agli sprechi alimentari. Inoltre l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo; il virologo Roberto Burioni; il direttore degli Approfondimenti RAI Antonio Di Bella; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; le giornaliste Rai Lucia Goracci ed Emma Farnè dall’Ucraina.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 16 ottobre 2022

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi: Simona Ventura, su Rai2 ogni mattina con Citofonare Rai2, al fianco di Paola Perego; Mara Maionchi; Memo Remigi; Francesco Paolantoni; la nuova fuoriclasse della ginnastica ritmica italiana Sofia Raffaeli, 5 ori e 1 bronzo agli ultimi Mondiali di ritmica in Bulgaria e prima ginnasta italiana a vincere l’oro mondiale nel concorso generale, che le è valso la qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.