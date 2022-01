Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 23 gennaio 2022

Stasera, 23 gennaio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 23 gennaio 2022

Saranno ospiti della serata: il segretario del PD Enrico Letta; Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare”, scritta assieme a Paolo Rodari; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la giornalista Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”; i corrispondenti Rai Giovanna Botteri dalla Francia e Marco Varvello dal Regno Unito.

E ancora, il regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore, premio Oscar per il Migliore Film Straniero con Nuovo Cinema Paradiso, dal 27 nelle sale gennaio con “Ennio”, documentario sul Maestro Ennio Morricone; Mara Venier e Shel Shapiro, in occasione dell’uscita del videoclip “La leggenda dell’amore eterno” che vede protagonista la celebre conduttrice e che anticipa l’album dello storico cantante dei Rokes in uscita a marzo.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 23 gennaio 2022

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, con il musicista Hell Raton, il comico Antonio Cornacchione, l’attore Maurizio Ferrini e nuovamente Mara Venier e Shel Shapiro.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.