Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 14 gennaio 2024

Stasera, domenica 14 gennaio 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 14 gennaio 2024

La puntata di Che tempo che fa del 14 gennaio 2024 sarà ricca di ospiti illustri: Roberto Mancini, CT dell’Arabia Saudita e autore della postfazione del libro postumo di Gianluca Vialli “Le cose importanti”; Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista di “Pare parecchio Parigi”, nelle sale dal 18 gennaio e che vede nel cast anche un inedito Nino Frassica; Colapesce Dimartino, live con l’ultimo singolo “Sesso e architettura”. Inoltre, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 14 gennaio 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Benedetta Pilato, Medaglia d’Oro nei 50 rana agli ultimi campionati europei di nuoto in vasca corta in Romania, nei 100 rana e nella staffetta 4×50 mista femminile; il wedding planner e conduttore Enzo Miccio; Maccio Capatonda, tra i protagonisti della nuova serie comedy “No Activity – Niente da segnalare”; Gabriele Cirilli, a teatro con il one man show “Nun te regg più”; la conduttrice Simona Ventura; tornano anche al Tavolo Colapesce Dimartino.

Che tempo che fa in streaming

L'appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 19.30 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming.