Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 14 aprile 2024

Stasera, domenica 14 aprile 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 14 aprile 2024

Ospiti saranno Zendaya: attrice, cantante e produttrice statunitense di fama internazionale, conosciuta per i suoi ruoli in “Spider-Man”, “Euphoria” e “Dune”. Josh O’Connor: Attore britannico, protagonista del film “Challengers” in uscita al cinema il 24 aprile, assieme a Mike Faist, co-protagonista del film.

Si parlerà dunque del nuovo film di Luca Guadagnino “Challengers”, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

Verranno approfonditi i temi della carriera di Zendaya, del suo impegno nella lotta per la giustizia sociale e del suo ruolo di icona di stile.

Inoltre troveremo Zaynab Dosso, bronzo nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow, l’attore Elio Germano, Lilli Gruber col suo libro ‘Non farti fottere’; Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; il giornalista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 14 aprile 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, Simona Ventura e alcuni ospiti selezionati.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.