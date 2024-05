Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 12 maggio 2024: c’è Ursula von der Leyen

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 12 maggio 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Gli ospiti principali di stasera saranno:

Paola Cortellesi: Attrice e regista italiana, protagonista di film di successo come “Mine Vaganti”, “Sotto una Stella Calda” e “Come un Pesce Fuori d’Acqua”. Ha recentemente presentato il suo primo film da regista, “C’è Ancora Domani”.

Ursula von der Leyen: Presidente della Commissione Europea dal 2019. Nel corso dell’intervista ha affrontato temi di attualità come la guerra in Ucraina, la crisi energetica e la ripresa economica dell’Europa.

Antonello Venditti: Cantautore italiano tra i più iconici della scena musicale italiana, con successi come “Sotto il Cielo di Roma”, “Veronica” e “Ci Rivedremo”. Ha presentato il suo nuovo album “L’amore”.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 5 maggio 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, Simona Ventura e alcuni ospiti selezionati .

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.