Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 5 maggio 2024: Lautaro, Aabatantuono, Gialappa’s

Stasera, domenica 5 maggio 2024, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – da questa stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Gli ospiti principali di stasera saranno:

Il capitano dell’Inter Lautaro Martínez in occasione della vittoria del 20° scudetto dei nerazzurri, la star del cinema francese Laetitia Casta, ll Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, il fumettista Zerocalcare, che presenterà il nuovo libro “Quando muori resta a me”, Diego Abatantuono, Francesco Gabbani; Edoardo Prati; Roberto Burioni, Sandra Misale, Carlo Cottarelli; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Concita De Gregorio; Massimo Giannini.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: , uno dei più grandi ginnasti italiani di sempre, vincitore di innumerevoli medaglie, tra cui la Medaglia D’Oro alle olimpiadi di Atlanta 1996, la Medaglia di Bronzo ad Atene 2004, 5 Ori mondiali consecutivi (dal 1993 al 1997) e 4 Ori europei consecutivi (1990, 1992, 1994, 1996);

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 5 maggio 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, Simona Ventura e alcuni ospiti selezionati tra cui “Il Signore degli Anelli” Jury Chechi, Herbert Ballerina, protagonista della nuova stagione di “Celebrity Hunted”; Luca Barbarossa, la Gialappa’s Band; Gabriele Cirilli; Simona Ventura, Diego Abatantuono e Francesco Gabbani.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.