Il 28 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quinta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”.

Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano).

Che Dio Ci Aiuti 6, la quinta puntata

Episodio 9: “Etichette”

Arriva in convento Fabio (Raffaele Esposito), lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida: quell’uomo nasconde qualcosa! Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra davvero avere solo buone intenzioni. Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano: peccato che il dottore crede si tratti di un appuntamento romantico. Erasmo, ferito dalle parole di Ginevra, torna al suo vecchio giro di criminalità.

Episodio 10: “Prenditi cura di me”

Azzurra e suor Angela scoprono il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto, viene assistito da suor Angela: questa vicinanza fa riaffiorare nuovi ricordi nella suora. Mentre Monica vorrebbe uscire con Emiliano, la relazione tra Nico e Ginevra è a un bivio.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.