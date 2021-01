Il 21 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”.

Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano).

Che Dio Ci Aiuti 6, la quarta puntata

Episodio 7: “False verità”

Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo che si trovano ad essere sempre più complici.

Episodio 8: “Solo parole”

Tra Erasmo e Ginevra c’è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe far scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può, anche se lo studio non è proprio il suo forte.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.