C’era una volta… l’amore? Miss Curvy Azzurra Cima e Alessandro

La terza puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 7 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Azzurra e Alessandro.

Azzurra e Alessandro sono una coppia residente a Massa Carrara dove lavorano nella gelateria aperta da lui. Azzurra Cima è una nota modella curvy, vincitrice di un concorso social e già presente in tv in programmi come Avanti un Altro, mentre Alessandro ha un passato da ciclista agonista. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento della psicologa Gaia Apolloni? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la scheda del programma.

