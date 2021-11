C’era una volta… l’amore? è un programma tv della categoria reality che va in onda da martedì 30 novembre 2021 su Real Time, visibile sul canale 31 del digitale terrestre. La protagonista è Michela Giraud, reduce dal successo di LOL e dall’esperienza a Le Iene, che nel ruolo di conduttrice e soprattutto ascoltatrice avrà il compito di aiuterà coppie in crisi a prendere la giusta scelta d’amore.

C’era una volta… l’amore? – Orari e canale

C’era una volta… l’amore? andrà in onda in chiaro su Real Time dal 30 novembre, tutti i martedì dalle ore 21.25 fino alle 23.15 con due episodi. In streaming, invece, le puntate saranno disponibili su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma a questo link.

C’era una volta… l’amore? – Indice Puntate

Come accennato in precedenza, tutte le puntate di C’era una volta… l’amore? saranno visibili anche in streaming su Discovery+, già poche ore dopo la messa in onda su Real Time. Ecco l’indice di tutti gli episodi.

Episodio 1: Erika e Romeo

Episodio 2: Fabiola e Maurizio

C’era una volta… l’amore? – Casting

Per candidarvi a partecipare al programma dovete mandare una mail a casting@ceraunavoltamore.tv