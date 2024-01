Cash or Trash, l’edizione 2024 sul Nove: come partecipare?

Seguici su Whatsapp - Telegram

È ormai uno degli appuntamenti più riconoscibili del palinsesto del Nove, prima ancora dell’avvento di Fabio Fazio: parliamo di Cash or Trash – Chi offre di più?, che anche nel 2024 torna con nuove aste e nuovi oggetti da scoprire. Da lunedì 8 gennaio, alle 20:30, vanno in onda le nuove puntate.

Padrone di casa è sempre Paolo Conticini che, come previsto dal format tedesco da cui è tratto il programma, accompagna i venditori dal banditore di aste ed esperto Alessandro Rosa, che effettua una stima dell’oggetto portato. Il venditore, quindi, si reca nella stanza dei mercanti.

Qui trova Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis, che daranno il via alla vera e propria asta: se interessati, punteranno cifre più o meno alte per il prodotto in questione, senza sapere però quale sia stata la stima effettuata da Alessandro Rosa. Al venditore l’abilità nel convincerli a puntare di più e ad aggiudicarsi una cifra consistente.

In onda dal 2021, Cash or Trash è diventato un appuntamento fisso per numerosi telespettatori, molti dei quali vorrebbero partecipare a loro volta per proporre degli oggetti che hanno e che sperano possano avere un valore.

Come partecipare a Cash or Trash-Chi offre di più? È molto semplice: basta andare sul sito ufficiale di Blu Yazmine, la casa di produzione del programma, cliccare nella sezione “Casting” e quindi selezionare Cash or Trash. Si aprirà, a quel punto, un documento (visibile a questo link) su cui inserire i propri dati.