Cartabianca: ospiti stasera, 21 febbraio 2023

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 21 febbraio 2023, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata, in particolare, le manovre del Governo e la guerra in Ucraina.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 21 febbraio 2023

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna, candidato segreteria PD; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Lega; Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle; Alessandra Moretti, Partito Democratico; Silvia Sardone, Lega; Aldo Cazzullo, Corriere della Sera; Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca; Annalisa Chirico, giornalista; Angelica Donati, presidente ANCE Giovani; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.