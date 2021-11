Cartabianca: ospiti stasera, 9 novembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 9 novembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: mentre la crescita dei contagi, più contenuta in Italia che in altri paesi europei, spinge il governo verso la proroga dello stato d’emergenza e dell’obbligo di Green pass, la politica, tra incertezze e inquietudini che attraversano entrambi gli schieramenti, si prepara alla cruciale scadenza dell’elezione del Presidente della Repubblica.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 9 novembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri – Movimento Cinque Stelle; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova; Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato Gruppo Misto; Luca Telese, vicedirettore TPI; Francesca Barra, giornalista; Federico Rampini, Corriere della sera; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Annalisa Chirico, Il Foglio; Giovanni Sallusti, Libero; Valentina Petrini, giornalista; Padre Enzo Fortunato, direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.