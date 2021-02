Cartabianca: ospiti stasera, 16 febbraio 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 16 febbraio 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: cosa farà il governo di Mario Draghi per affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito il Paese? Quali saranno le sue prime scelte e quali riforme sarà in grado di realizzare? E quanto resterà compatta la maggioranza così ampia e variegata che ha scelto di sostenerlo?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 16 febbraio 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Nicola Zingaretti, segretario Partito Democratico; il professor Romano Prodi; Massimo Cacciari, filosofo; Monica Guerritore, attrice; Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive Ospedale San Martino di Genova; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Valentina Petrini, giornalista; Michele Mirabella, conduttore di Elisir; Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità; Cristina Bowerman, chef; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.