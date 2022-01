Cartabianca: ospiti stasera, 18 gennaio 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 18 gennaio, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: ultima settimana prima dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quali saranno davvero i nomi in campo? Sarà un voto rapido oppure serviranno molti scrutini? E quanto peserà la situazione sanitaria sempre preoccupante con il picco dei contagi previsto proprio per la fine del mese?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 18 gennaio 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Cacciari, filosofo; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute – Movimento Cinque Stelle; Emma Bonino, +Europa; Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico; Fabrizio Pregliasco, virologo Università di Milano; Agostino Miozzo, ex coordinatore CTS; Luca Telese, vicedirettore TPI; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Rete Nazionale Scuole in presenza; Francesca Barra, giornalista ; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.