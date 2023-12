Capodanno in musica 2024 su Canale 5: ospiti e cantanti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Anche Canale 5 propone ai suoi telespettatori un’occasione per aspettare la mezzanotte e dare il benvenuto al 2024 in compagnia, con Capodanno in musica 2024, nuova edizione dello spettacolo di fine anno di Mediaset, anche questa volta in diretta da Piazza De Ferrari a Genova.

A condurre la serata, in onda dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Federica Panicucci, ormai padrona di casa di questo evento che riunisce artisti amati da grandi e piccoli, per una serata all’insegna della musica e del divertimento. La regia sarà firmata da Luigi Antonini.

Capodanno in musica, cantanti

Ecco chi si esibirà sul palco di Genova:

Al Bano;

Orietta Berti;

Articolo 31;

Rocco Hunt;

Iva Zanicchi;

Fausto Leali;

Michele Bravi;

Mietta;

Luigi Strangis;

Matteo Romano;

Gemelli DiVersi;

Ivana Spagna;

Gaia;

Sophie and The Giants;

Enrico Nigiotti;

Big Boy;

Paolo Meneguzzi;

Leo Gassmann;

Berna;

Federica;

Wax;

Valentina Parisse;

Mamacita;

la scuola di Amici.

Nel corso della diretta saranno aperti dei collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

Capodanno in musica 2024 in radio

Per chi non la potrà seguire in diretta tv, la serata vivrà sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Sul palco insieme a Federica Panicucci e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella di R101, Laura Ghislandi di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Alan Palmieri di Radio Norba, Arianna Bertoncelli di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan racconteranno a chi sarà all’ascolto della radio la lunga notte.