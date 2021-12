Capodanno in Musica 2022: ospiti e cast di Canale5

Anche quest’anno Canale5 festeggerà il Capodanno con l’immancabile serata musicale condotta da Federica Panicucci: Capodanno in Musica, ospitato quest’anno a Bari, nella cornice unica del Teatro Petruzzelli.

A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming.

Gli ospiti della serata: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo. Dovevano essere presenti anche Al Bano e il duo comico Pio e Amedeo, ma purtroppo a causa del Covid sono finiti in quarantena.

La serata sarà trasmessa a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 – visibile anche in streaming a https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/canale5_cC5 – e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.