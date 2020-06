Cosa si è fatta alla mano Barbara D’Urso?

I telespettatori sintonizzati su Canale 5 questa sera, 21 giugno 2020, per assistere ad una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso, avranno notato la conduttrice presentare il programma con un guanto alla mano destra, fasciata. Non un accessorio all’ultima moda, ma una vera e propria fasciatura per una ferita.

Cosa è successo alla mano di Barbara D’Urso? A spiegarlo, nei giorni scorsi, è stata lei stessa su Instagram che potete vedere in basso: “Qui sotto”, ha detto indicando la mano, “ho un’ustione bella importante, ed infatti sto sotto antidolorifici. Ovviamente le cose brutte sono altre, guarirò”. L’ustione, rivela, è di secondo grado.

La conduttrice non ha rivelato come si sia fatta male, ma ha voluto avvertire i suoi fan, in modo che non fossero stupiti dalla fasciatura durante la trasmissione. La D’Urso non voleva rivelare di essersi fatta male, “però ho deciso di farlo”, ha aggiunto, “perché ve ne sareste accorti comunque”.