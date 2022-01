Back To School: scuola, location e quante puntate sono

Grande successo su Italia1 martedì 4 gennaio 2022 per la prima puntata del programma Back To School, condotto da Nicola Savino, che è arrivato a sfiorare i due milioni e il 10% di share, molto sopra ai picchi della rete e persino del programma di punta Le Iene. Qui il cast dei vip, i maestrini e la commissione.

La curiosità di rivedere all’opera vip e maestrini è grande, ma grande è anche la curiosità riguardo ad alcuni dettagli del programma non sempre sottolineati con la dovuta attenzione. Tra questi principalmente la location, ovvero il collegio in cui si svolge Back to School, e in quante puntate si articola. Vediamolo insieme.

Back To School: quante puntate

Come detto, il programma ha preso il via lo scorso martedì 4 gennaio in prima serata e si svolgerà in cinque puntate. Gli episodi previsti andranno in onda ogni martedì saltando però quello della settimana del Festival di Sanremo per evitare sovrapposizioni. La seconda puntata andrà dunque in onda martedì 11 gennaio, la terza il 18, la quarta il 25 e la quinta e ultima non martedì 1 febbraio bensì l’8. Nel caso che un vip non passi l’esame (come accaduto a Nicola Ventola nella prima), riapparirà la settimana successiva per completare il suo iter scolastico.

Back To School: dove si svolge

La location di Back to School è il Collegio della Guastalla di Monza situato nella zona di San Fruttuoso, come informano la pagina Facebook locale Cascine Bovati e il sito Monza Today. Si tratta di un’antica istituzione scolastica fondata nel 1557 da Paola Ludovica Torelli, Contessa di Guastalla, e trasferitasi nel 1938 presso l’attuale sede della Villa Barbò Pallavicini, cove contiene diversi gradi dall’asilo nido fino alla scuola secondaria.