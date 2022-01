Back To School su Italia1: il cast

Prenderà il via stasera su Italia1 il programma Back To School, una sorta di reality show dove 25 VIP daranno nuovamente l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Alla conduzione troviamo Nicola Savino, ormai volto di punta della rete, accompagnato da due diverse “figure”: il gruppo dei Maestrini, 12 bambini tra i 7 e gli 11 anni (qui l’elenco completo), e la Commissione, formata da 5 veri maestri elementari.

Back To School: tutti i VIP

I VIP, chiamati nel programma Ripetenti sono 25 personaggi che, suddivisi per puntate, hanno accettato di mettersi in gioco: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci, Eleonora Giorgi, Clementino, Random, Vladimir Luxuria, Denis Dosio, Andrea Zelletta, Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento.

In una prima fase, i Ripetenti saranno aiutati dai Maestrini, che cercheranno di guidarli nello studio e nell’apprendimento in vista dell’esame. I Maestrini organizzeranno lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

Al termine di ogni puntata I Ripetenti, 6 a serata, si dovranno poi sottoporre all’esame finale, sotto l’occhio severo della Commissione e di fronte a parenti e amici. Gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

Il programma è prodotto da RTI e realizzato da Blu Yazmine. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera. Le clip e le puntate saranno disponibili sul sito ufficiale del programma.