Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 4 agosto 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 4 agosto 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il programma in replica Sogno e son desto ha totalizzato 1660 spettatori (13,72% di share); su Canale5 la fiction La ragazza e l’ufficiale ha avuto 1617 spettatori (share 13,99%). Gli episodi di Chicago P.D. su Italia1 hanno ottenuto 1010 spettatori (7,18%); su Rai2 la serie tv Professor T ha intrattenuto 463 spettatori (3,16%) nel primo episodio e 416 (3,27%) nel secondo; il film Impiccalo più in alto su Rai3 ha conquistato 825 spettatori (5,94%). Su Rete4 la puntata del programma Il terzo indizio ha interessato 931 spettatori (7,31%) e su La7 il film Radiofreccia ne ha portati a casa in media 383 (2,87%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del contenitore Techetechetè ha portato a casa 2948 spettatori (19,06%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2351 spettatori (15,17%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1250 spettatori (8,02%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 954 (6,14%). Su Italia1 l’episodio della serie C.S.I. Miami ha portato a casa 892 spettatori (5,79%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2334 spettatori (22,80%) nella prima parte e 3420 (27,48%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1352 spettatori (13,92%) nell’anteprima e 1910 (15,76%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 10 hanno totalizzato rispettivamente 1187 (11,49%) e 1178 (13,78%) spettatori, la fiction Sei Sorelle 870 (11,45%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1592 spettatori (19,26%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2372 spettatori (share 21,20%), la soap Terra Amara 2373 (22,27%), la soap La Promessa 1989 (21,96%), la serie My Home My Destiny 1541 (19,71%), la serie tv Un altro domani 1077 (13,68%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)