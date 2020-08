Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 6 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 6 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Sei mai stata sulla Luna? ha totalizzato 2575 spettatori (15.29% di share); su Canale5 la puntata di Zelig ha avuto 1770 spettatori, 10.67% di share. Il film 300 su Italia1 ha avuto 648 spettatori (4.08%); su Rai2 il film Due donne e un segreto 912 spettatori (5.06%) e NCIS New Orleans 995 (5.43%), mentre il documentario In arte…Mina su Rai3 1113 spettatori (6.43%). Su Rete4 il film Mamma Mia! ha totalizzato 700 (4.34%) e su La7 la puntata di In Onda – Focus 603 (3.54%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté 3370 spettatori (17.64%); su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2662 spettatori (13.94%); su Rai3 Un posto al sole 1244 (6.51%), mentre su La7 In onda 812 (4.27%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 2046 spettatori (19.07%) nella prima parte e 3236 (23.30%) nella seconda; la puntata di The Wall ha ottenuto 1080 spettatori (10.77%) nell’anteprima e 1756 (13.16%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Io e te ha avuto 1301 (10.70%), Il Paradiso delle Signore 985 (10.14%), La vita in diretta estate 1236 (14.58%); su Canale5 Una vita 2242 (17.12%), la soap Daydreamer 2339 (20.43%), Il Segreto 1449 (15.40%), il film del ciclo Rosamunde Pilcher 860 (10.22%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)