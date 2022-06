Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 3 giugno 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 3 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serata speciale DallArena Lucio ha totalizzato in media 3781 spettatori (25.31% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1790 spettatori (share 10.19%) nel primo episodio e 1390 (8.57%) nel secondo. Il film Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia1 ha ottenuto 1051 spettatori (6.28%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1008 spettatori (5.65%) e quello di NCIS Hawai’i 752 (4.54%); il film Non succede, ma se succede… su Rai3 ha conquistato 625 spettatori (3.76%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1200 spettatori (9.13%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ne ha intrattenuti in media 574 (4.63%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 4187 spettatori (24.10% di share), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3152 spettatori (share 18.07%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1179 spettatori (6.88%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1315 (7.33%). La puntata del gioco L’Eredità su Rai1 ha avuto 2434 spettatori (share 24.00%) nella prima parte e 3411 (26.95%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1635 spettatori (17.07%) nell’anteprima e 2483 (20.19%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1719 spettatori (17.61%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1887 (17.70%), la soap Il Paradiso delle Signore 1197 (14.51%), la puntata de La vita in diretta 1709 spettatori (20.19%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2541 spettatori (share 20.66%), la soap spagnola Una vita 2420 (22.53%), la serie tv Brave and Beautiful 1517 (18.62%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1312 (15.40%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)