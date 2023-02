Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince la prima serata The Voice Senior, che ottiene buoni ascolti nonostante il cambio di giornata e batte la Coppa Italia su Canale5. Leggera crescita per La Porta Rossa 3.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato 3844 spettatori (22,04% di share). La partita di calcio di Coppa Italia: Roma-Cremonese su Canale5 ha conquistato in media 3503 spettatori (share 16,97%). Il film Nanny McPhee – Tata Matilda su Italia1 ha realizzato 751 spettatori (7,51%); su Rai2 la serie tv La Porta Rossa 3 ha portato a casa 1341 spettatori (6,93%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1796 spettatori (10,25%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 587 spettatori (4,03%) e su La7 la puntata del programma documentaristico Atlantide collection ne ha avuti in media 541 (2,73%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5207 spettatori (23,77%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 4043 (18,94%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1731 spettatori (7,86%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1589 (7,25%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1566 spettatori (6,70%).

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3202 spettatori (21,45%) nella prima parte e 4586 (25,41%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 2582 spettatori (17,84%) nella prima parte e 32770 (18,61%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 1687 spettatori (17,12%), il programma Oggi è un altro giorno 1680 (15,60%), la soap Il Paradiso delle Signore 1762 (19,30%), la puntata di La Vita in Diretta 2109 (18,44%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2500 spettatori (19,62%), la soap Terra Amara 2682 (22,04%), la puntata di Uomini e Donne 2639 (24,50%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1845 (20,21%), la striscia del Grande Fratello VIP 1522 (16,71%), la fiction Un altro domani 1358 (14,49%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1702 spettatori (14,92%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)