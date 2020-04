Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 3 aprile 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 3 aprile 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Gifted – Il dono del talento ha totalizzato 5014 spettatori (16.96% di share); su Canale5 la puntata di Amici di Maria ha avuto 4822 spettatori (22.78%) fino alla mezzanotte, mentre nella parte finale 1182 e il 17.20%. Il film Run all night – Una notte per sopravvivere su Italia1 ha ottenuto 1706 spettatori (5.81%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha avuto 2041 spettatori (6.44%) nel primo episodio e 1990 (6.76%) nel secondo; il film Passeggeri notturni su Rai3 ne ha conquistati 1354 (4.42%). Su Rete4 la puntata Quarto Grado ha totalizzato 1467 (5.97%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1356 (5.90%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 5338 spettatori (17.12%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 6034 spettatori (19.25%); su Rai3 Un posto al sole 2075 (6.66%) e su La7 Otto e mezzo 2370 (7.64%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 3190 spettatori (15.04%) nell’anteprima e 4624 (18.64%) nella seconda parte, su Canale5 la puntata di Avanti un altro ha portato a casa 3366 spettatori (16.26%) nell’anteprima e 4593 (18.97%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta nella prima parte 1785 spettatori (8.98%), nella seconda parte 2126 (12.55%), Il Paradiso delle Signore 2509 (15.50%), La vita in diretta 2400 (13.62%) nella terza parte; su Canale5 Una vita 2820 (13.79%), la fiction Come un delfino 1767 (10.24%), la striscia del Grande Fratello VIP 1818 (11.43%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2106 (13.36%), Il Segreto 2558 (16.08%), Pomeriggio Cinque 2262 (13.73%) nella prima parte, 2460 (12.95%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)