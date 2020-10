Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 4 ottobre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 4 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction L’Allieva 3 ha ottenuto 4747 spettatori (share 19.68%) nel primo episodio e 4215 (21.57%) nel secondo episodio; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1953 spettatori (13.07%). Su Italia1 il film Il libro della Giungla ha ottenuto 1453 spettatori (6.65%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1281 spettatori (5.11%), mentre quello di NCIS New Orleans 1071 (4.51%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2378 spettatori (9.75%) nel programma vero e proprio e 1107 (6.25%) nel Tavolo finale; su Rete4 il film Unstoppable – Fuori controllo 929 spettatori (4.25%); su La7 la puntata di Non è L’Arena ne ha avuti 922 (5.80%), con anteprima a 1309 (5.26%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti su Rai1 ha totalizzato 4476 spettatori (17.94%), Paperissima Sprint su Canale5 3221 spettatori (12.95%). Su Rai3 Che tempo che fa – Anteprima ha portato a casa 1607 spettatori (7.07%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha totalizzato 2932 spettatori (17.18%) nella prima parte e 4138 (20.68%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Ricaduta Libera 1880 spettatori (11.56%) nell’anteprima e 2754 (14.18%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde ha totalizzato 2996 spettatori (share 19.65%), la puntata di Domenica In 2578 (15.39%) nella prima parte e 2239 (14.70%) nella seconda, Da noi…a ruota libera 1963 (13.50%); su Canale5 L’Arca di Noè 2589 spettatori (14.78%), Beautiful 2317 (13.51%), Una vita 2074 (12.49%), la soap Il Segreto 1620 (10.46%), la soap Daydreamer 1899 (12.84%), poi Domenica Live 1766 (12.27%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)