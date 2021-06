Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 10 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 10 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Non sposate le mie figlie 2 ha totalizzato in media 2837 spettatori (13.56% di share); su Canale5 il documentario del ciclo Viaggio nella Grande Bellezza ha avuto 1835 spettatori, 10.59% di share. Il film Una notte da Leoni 3 su Italia1 ha intrattenuto 1279 spettatori (6.48%); su Rai2 il film Paradise Beach – Dentro l’incubo ha avuto 1017 spettatori (4.79%), mentre l’atletica, con il Golden Gala Pietro Mennea su Rai3 ne ha portati a casa 1136 (5.41%) e a seguire il film Eddie the Eagle – Il coraggio della follia 603 (3.47%). Su Rete4 la puntata del programma di approfondimento Dritto e rovescio ha totalizzato 1429 spettatori (9.03%) e su La7 la puntata di Speciale Non è l’Arena ne ha avuti invece 639 (4.42%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata della docuserie Sogno azzurro su Rai1 ha totalizzato 2540 spettatori (11.86%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ha realizzato 3755 spettatori (15.2517.28%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1656 spettatori (7.65%), mentre su La7 il programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha portati a casa 1552 (7.27%). Il quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2478 spettatori (21.35%) nella prima parte e 3648 (24.38%) nella seconda parte; la puntata del game show Caduta Libera! ha ottenuto 1400 spettatori (12.30%) nell’anteprima e 2161 (14.98%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha avuto 1731 spettatori (14.36% di share), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1291 (13.95%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2093 (22.12%); su Canale5 la soap Beautiful ha ottenuto 2611 spettatori (18.38%), la soap spagnola Una vita 2456 (18.49%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 2096 (18.23%), la serie tv Love is in the air 1833 (19.26%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 1111 (12.07%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)