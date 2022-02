Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 19 febbraio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 19 febbraio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Affari tuoi formato famiglia ha totalizzato 3595 spettatori (share 17.07%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5005 spettatori (share 27.39%). Su Italia1 il film Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 949 spettatori (4.44%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1030 spettatori (4.45%) mentre quello di FBI International 898 (4.15%); su Rai3 il film Insider – Faccia a faccia con il crimine ha portato a casa 1201 spettatori (5.65%); su Rete4 il film Casino Royale ha portato a casa 668 spettatori (3.53%); su La7 il programma documentaristico Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 563 (2.82%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti ignoti non è andata in onda, mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 4111 spettatori (18.15%). Su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 864 spettatori (3.83%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend ha portato a casa 3010 spettatori (share 18.17%) nella prima parte e 4096 (21.57%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Avanti un altro! ha intrattenuto 2599 spettatori (16.33%) nell’anteprima e 3677 (19.71%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Dedicato ha intrattenuto 1447 (9.73%), la puntata di Linea Bianca 1198 (9.53%), il programma A sua immagine 1004 (8.25%) nella prima parte e 1044 (8.59%) nella seconda, la puntata di Italia Sì! 1930 (13.82%); su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2488 spettatori (15.42%), quello della soap Un Vita 2193 (16.70%), la puntata di Verissimo 2321 spettatori (18.91%) nella prima parte e 2235 (16.31%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)