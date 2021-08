Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 4 agosto 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 4 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma SuperQuark ha totalizzato 1871 spettatori (12.19% di share). La puntata di All Together Now su Canale5 ha conquistato 1338 spettatori (share 9.11%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha realizzato in media 1431 spettatori (8.35%); su Rai2 il telefilm Il Circolo degli Anelli ha portato a casa 1254 spettatori (8.94%), mentre il film Quasi Amici – L’importante è avere ragione su Rai3 ha interessato 1276 spettatori (7.48%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 758 spettatori (5.59%) e su La7 la serie tv Caccia a Hitler ne ha avuti 372 (2.86%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 3057 spettatori (17.05%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 2183 (12.19%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1418 spettatori (7.90%), mentre su La7 il programma d’attualità In onda ne ha interessati 1021 (5.71%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2188 spettatori (19.93%) nella prima parte e 3327 (24.68%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia su Canale5 ha ottenuto 943 spettatori (8.85%) nell’anteprima e 1374 (10.67%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è servito ha totalizzato 1114 spettatori (8.66%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 895 (8.26%), mentre la puntata del contenitore Estate in Diretta 842 (8.68%) nella prima parte e 1211 (13.24%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2265 spettatori (16.32%), la soap spagnola Una vita 2150 (16.65%), la puntata della soap Brave and Beautiful 1829 (16.04%), la serie Love is in the air 1660 (16.73%), il film tv del ciclo Tante Storie 918 (10.04%).

Su Rai2 le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno totalizzato: la mattina i Tuffi 720 (16.57%), la Vela 727 (15.93%), ancora i Tuffi 1226 (23.17%), la Pallavolo 1593 (29.28%), la Pallanuoto 2121 (27.03%); nel pomeriggio l’Atletica Leggera 2740 (20.54%), il Beach Volley 2387 (21.64%), il Nuoto Sincronizzato 1946 (19.28%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)