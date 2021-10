Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 16 ottobre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 16 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del talent show danzereccio Ballando con le Stelle ha totalizzato 3991 spettatori (share 23.93%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4225 spettatori (share 23.93%). Su Italia1 il film Dora e la Città Perduta ha ottenuto 734 spettatori (3.62%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha intrattenuto 981 spettatori (4.51%) nel primo episodio e 900 (4.25%) nel secondo; su Rai3 Italiani ha portato a casa 525 spettatori (2.66%); su Rete4 il film Agente 007 – Si vive una volta sola ha portato a casa 613 spettatori (3.28%); su La7 la serie Versailles ne ha avuti 370 (1.72%) nel primo episodio e 295 (1.89%) nel secondo.

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima di Ballando con le Stelle ha portato a casa 4195 spettatori (share 19.58%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3144 spettatori (14.74%) e su La7 la puntata del programma In Onda 968 spettatori (4.54%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend è stata vista da 2325 spettatori (15.85%) nella prima parte e 3547 (20.08%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 2126 spettatori (14.95%) nell’anteprima e 2962 (17.19%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato 1905 spettatori (share 13.33%), poi il film tv Chiara Lubich – L’amore vince tutto 921 (7.94%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2403 spettatori (15.77%), il programma Scene da un matrimonio 1638 (12.06%), la serie Love is in the Air 1651 (14.37%), la puntata di Verissimo 1849 spettatori (17.02%) nella prima parte e 1940 (15.61%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)