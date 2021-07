Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 2 luglio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 2 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Belgio-Italia ha totalizzato in media 15482 spettatori (65.20% di share); su Canale5 il film Adaline – L’eterna giovinezza ha avuto in media 769 spettatori (3.38%). Il film Una ragazza e il suo sogno su Italia1 ha ottenuto 514 spettatori (2.31%); su Rai2 il film Fascino e morte a Hollywood ha intrattenuto 369 spettatori (1.56%); il film Beata ignoranza su Rai3 ha conquistato 250 spettatori (1.05%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado – Le storie ha totalizzato 916 spettatori (5.22%) e su La7 il film Joséphine, Ange Gardien ne ha avuti 204 (0.86%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 i supplementari della partita di calcio UEFA 2020: Svizzera-Spagna ha coinvolto 14133 spettatori (61.71% di share), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 1266 spettatori (5.89%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 908 spettatori (4.18%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ha interessato 448 spettatori (2.07%). La partita di calcio di UEFA Euro 2020: Svizzera-Spagna su Rai1 ha intrattenuto 4891 spettatori (34.66%) ; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1131 spettatori (9.89%) nell’anteprima e 1788 (12.59%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha avuto 1490 spettatori (11.44%), la soap Il Paradiso delle Signore 1062 (9.38%) e la puntata del contenitore Estate in Diretta 1040 (10.17%) nella prima parte e 1531 (17.44%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2417 spettatori (17.47% di share), la soap spagnola Una vita 2354 (18.21%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1876 (16.33%), la serie tv Love is in the air 1650 (16.15%), il film tv del ciclo Tante Storie 891 (9.20%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)